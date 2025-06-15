Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon diplomasisi: "Bölge yeni bir savaşı kaldıramaz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Özellikle İsrail ile İran arasında giderek tırmanan çatışmalar, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri oldu.

"NETANYAHU YÖNETİMİ KÜRESEL GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sadece iki ülkeyi değil tüm Orta Doğu'yu tehdit eden bir güvenlik sorununa dönüştüğüne dikkat çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin artık sadece bölgesel değil küresel istikrar açısından da bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, mevcut gerginliğin kontrolsüz bir savaşa dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail saldırılarının zamanlamasına dikkat çekerek, bunların nükleer müzakerelerin altıncı turu öncesinde gerçekleşmesinin oldukça manidar olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu tür anlaşmazlıkların çözümünde tek çıkar yol olarak diyalog ve diplomatik yolları gördüğünü belirtti. Erdoğan, "Türkiye, diyalog zemininde ilerleyen müzakerelerin destekçisidir." dedi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, son gelişmelerin Gazze’de yaşanan insani krizi gölgede bırakmaması gerektiğini belirtti. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılara ve sivillere yönelik ihlallere dikkat çeken Erdoğan, Gazze'deki insanlık dışı uygulamaların “soykırım” niteliğinde olduğunu ve dünyanın bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini Umman Sultanı’na aktardı.