Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

- Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
# cumhurbaşkanı erdoğan # Kurban Bayramı
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