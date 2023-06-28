Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
- Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2023 .
Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/TusQF847dk