Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro ve Türkiye iddiasına yanıt: 'Bize gelen haber yok'

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından ortaya atılan "Türkiye'ye sığınması teklif edildi" iddiası Ankara'nın gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısı sonrasında merak edilen o soruya açıklık getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro ve Türkiye iddiasına yanıt: 'Bize gelen haber yok'
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği ve 2 saat 20 dakika süren operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a götürmesinin yankıları sürüyor. Dünya gündemine oturan bu olayın ardından, operasyon öncesinde Maduro'ya Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) parti grubu toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazeteciler, ABD basınında yer alan ve Maduro'ya Türkiye seçeneğinin sunulduğunu öne süren iddiaları Cumhurbaşkanı'na sordu.

"BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

Söz konusu iddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin net bir ifade kullandı. Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya, "Bize gelen böyle bir haber yok" sözleriyle karşılık verdi.

SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı: Kurum avukatı hayatını kaybettiSGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı: Kurum avukatı hayatını kaybettiGündem
Beşiktaş'tan ayrılan ünlü hoca Manchester United'a dönüyor! Görüşmeler başladıBeşiktaş'tan ayrılan ünlü hoca Manchester United'a dönüyor! Görüşmeler başladıSpor
recep tayyip erdoğan nicolas maduro
Günün Manşetleri
108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı
'Türkiye’nin savunması Venezuela ve İran’dan başlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Genel af ve infaz düzenlemesi var mı?
Bakan Uraloğlu'ndan düşen Libya uçağıyla ilgili açıklama
"Beni kullandılar, itirafçı olmak istiyorum"
63 ilde uyuşturucu operasyonu
Yurt dışı alışverişte 30 euro sınırı kaldırıldı
Borsada manipülasyon operasyonu
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
"Beni kullandılar, itirafçı olmak istiyorum" "Beni kullandılar, itirafçı olmak istiyorum"
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
1.5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 1.5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?