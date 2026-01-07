Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro ve Türkiye iddiasına yanıt: 'Bize gelen haber yok'

ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği ve 2 saat 20 dakika süren operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a götürmesinin yankıları sürüyor. Dünya gündemine oturan bu olayın ardından, operasyon öncesinde Maduro'ya Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) parti grubu toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazeteciler, ABD basınında yer alan ve Maduro'ya Türkiye seçeneğinin sunulduğunu öne süren iddiaları Cumhurbaşkanı'na sordu.

"BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

Söz konusu iddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin net bir ifade kullandı. Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya, "Bize gelen böyle bir haber yok" sözleriyle karşılık verdi.