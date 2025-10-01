Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meclis’te kritik mesajlar: ‘Hepimiz biriz, beraberiz’

Erdoğan, “Her Meclis açılışında ilk günde, bundan 105 yıl önceki heyecanı hepimiz yaşıyoruz. Halkın oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak sizinle aynı heyecanı paylaşıyorum. 28. dönem 3. yasama yılı, ülkemizde ve bölgemizde yoğun bir çalışma takvimine sahne oldu. Meclisimiz, milletimizin iradesini en güzel şekilde temsil etti” ifadelerini kullandı.

Ayrıca önümüzdeki 10 ay boyunca teklif ve önergeleriyle yasama faaliyetlerine katkı sunacak tüm parlamenterlere, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, minnettarlığını iletti. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4’üncü ve sonraki yasama yıllarında da aynı ruh ve fedakarlıkla çalışacağına yürekten inandığını vurguladı.

“ASIL OLAN, MİLLETİN VE MEMLEKETİN ESENLİĞİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için “canla başla çalışmak, gecesini gündüzüne katmak” gerektiğini belirtti. “Bu mücadele sadece iktidarın değil, Meclis’teki her milletvekilinin asli görevidir” dedi.

HEPİMİZ BİRİZ, BERABERİZ

Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajını şu sözlerle pekiştirdi:

“Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda, milletimizin hak ve hukukunu savunmada, demokrasimizi yüceltmede, Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmede hepimiz biriz, beraberiz.”

105 YILLIK TARİH VE MİLLİ İRADE

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milli mücadele döneminden bugüne kritik görevler üstlendiğini vurgulayarak, Meclis’in “gazilik” unvanına sahip olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimini başarıyla püskürttüğünü hatırlattı.

FİLİSTİN VE GAZZE’YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin Gazze sınavını tarihimize yaraşır biçimde verdiğini belirtti. Meclis’in, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı yayımladığı bildirilerle Türkiye’nin vicdanını yansıttığını vurguladı. Erdoğan, Filistin davasının Türkiye’nin uzun vadeli önceliği olduğunu ve bu konuda diplomatik, hukuki ve insani adımlar atıldığını ifade etti.

KALICI BARIŞ VURGUSU

Erdoğan, Trump ile görüşmelerinde Gazze’de barışın sağlanmasının öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek, “Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Filistin halkı, kalıcı barış ve huzuru en fazla hak eden millettir” dedi.

ŞEHİTLER VE GAZİLER ANILDI

Konuşmasında Malazgirt’ten İstanbul’un Fethi’ne, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a kadar tüm şehit ve gazileri rahmetle yâd eden Erdoğan, “Ruhları şad, makamları cennet olsun” dedi.