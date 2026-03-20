Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketinde bayram mesajı: “Siyonist İsrail bunun bedelini ödeyecek”

Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu'da kıldığı bayram namazının ardından Orta Doğu'daki gelişmelere değindi. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşıp gazetecilere yöresel Rize simidi ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde bayram namazını kıldı. Güneysu Merkez Camii'ndeki namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan gerilime ve İsrail'in saldırılarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Rize'ye önceki gün gece saatlerinde ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutunda istirahate çekildi. Dün basına kapalı gerçekleştirilen programlara katılan ve akrabalarıyla bir araya gelerek hasret gideren Erdoğan, bu sabah ise Güneysu Merkez Camii'nde bayram namazını eda etti. Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan ve bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından gazetecilerin karşısına geçti.

''İSRAİL BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK''

Basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Ramazan ayını geride bırakmanın maneviyatına değinerek başladı. Bölgedeki krizin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi geride bıraktık. Bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alemi İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor ve bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın"

Açıklamalarının ardından yöresel Rize simidinden yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevredeki gazetecilere de simit ikram edilmesini istedi. Erdoğan, ikram sırasında, "Bu bizim simit. Bu sadece Rize'de olur" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

