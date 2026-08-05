Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM gündemine getirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi açıklaması
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Türkiye'nin iç dinamikleri ve güvenlik politikaları kapsamında uzun süredir üzerinde çalışılan yasa teklifi, bugün itibarıyla parlamentonun onayına sunuldu. Sürecin resmiyet kazanmasının ardından kamuoyunu bilgilendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı metinde teklifin hazırlanma aşamasındaki uzlaşı ortamına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yasal düzenlemenin nihayete erdirilmesinde rol oynayan siyasi aktörlere yönelik mesajlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarının Meclis'e sunulmasının ardından süreci ve hedefleri şu ifadelerle değerlendirdi:

"Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum"

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