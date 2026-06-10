Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire evlilik tavsiyesi! Meclis koridorunda güldüren diyalog

Torun tebriğiyle başlayan sohbette muhabirin evli olmadığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Kapıyı kapatma" cevabını verdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire evlilik tavsiyesi! Meclis koridorunda güldüren diyalog
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. O anlarda beklenmedik bir diyalog ortaya çıktı. Torununun doğumunu tebrik eden muhabire evli olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evli değilim” yanıtını aldı. Muhabire yaşını soran Erdoğan, “Yapma yahu, kapıyı kapatma” ifadelerini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

"EVLENECEK BİRİNİ BULMAK ÇOK ZOR"

Meclis çatısı altında tebessüm ettiren anların detayları ise şu şekilde gelişti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki grup konuşmasının ardından bir muhabir torununun doğumunu tebrik etti. Erdoğan muhabire dönerek “Sen evli misin?” diye sordu.

“Hayır değilim” yanıtını veren muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Niye değilsin?” sorusu geldi.

Genç muhabir 'Evlenecek birini bulamadım Sayın Cumhurbaşkanım, evlenecek birini bulmak çok zor şu anda' diye cevap verdi.

Erdoğan 'Yaş kaç senin?' diye sorunca muhabir '28 olacak' dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi: 'Yapma yahu, kapıyı kapatma.'

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