Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki polemiklere dikkat çekti. Erdoğan, "Koltuk kavgası veriyorlar" dedi. Kongre maratonu içinde olduklarını da belirten Erdoğan, 12 Ekim’de belde ve ilçe kongrelerinin yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhalefetin belediyeciliğini eleştirdi. CHP içindeki iç polemiklere girdi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in milletten özür dilemesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Muhalefetin, özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının kutuplaştırıcı diline lütfen prim vermeyin. Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi’nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor. Kayırmacılık skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bunlar daha ortada fol yok yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Değiştik dediler, normalleştik dediler, 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos’ta İzmir’de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Gazi Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu partiyi cumhura hakaret edenleri himaye partisine dönüştürdüler. CHP lideri Özel’in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin yerel seçim yenilgisinden sonra belde ve ilçelerde seçime gideceği tarihi de açıkladı. Erdoğan, "Delege seçimlerimizi tamamladıktan sonra 12 Ekim’de belde ve ilçe kongrelerimize ya Allah, bismillah diyeceğiz. 8. Büyük Kongre maratonumuzu yeni bir şahlanışın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Kongremiz sadece partimizin değil, ülkemizin de önünde yeni bir yol açacak." dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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