Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması! Adli sürecin takipçisi olacağını duyurdu

21 Ağustos günü Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber geldi.

Konuyla ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, Narin'in ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında aile fertlerinin de bulunduğu şüpheliler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NARİN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Narin'ın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, "19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." dedi.