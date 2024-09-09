Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması: "Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili konuştu. Narin'in canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracaklarını belirten Erdoğan, "Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması: "Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bugün ilk ders zili çalan 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilere öğretmenlere, velilere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Tüm öğretmenlerimize, hizmetleri, emekleri ve engin sabırları için en kalbi şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum. İlk defa okula başlamanın heyecanını yaşayan evlatlarımızın her birinin tek tek gözlerinden öpüyor, Rabb'im hepsine zihin açıklığı versin diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması: "Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Tabii okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bugünü, dün Diyarbakır Bağlar'dan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi, hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil; tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki, yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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