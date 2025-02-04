Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Bugün itibarıyla başladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı Başlatma Toplantısında konuşan Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik istihdam desteğini açıkladı.

Programa katılan üniversite öğrencileri, haftada en fazla 3 gün çalışabilecek. Günlük 1.083 TL ödeme yapılacak olan öğrenciler, ayda 5 gün katılım sağladıklarında 5.415 TL, 14 gün katıldıklarında ise 15.162 TL ödeme alabilecek. Ayrıca, katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında bu yıl 200 bin, toplamda ise 1 milyon öğrencinin faydalanmasının hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik göstergelerine de değinerek, 2023 Kasım ayına göre iş gücünün 925 bin artışla 35 milyon 820 bine, istihdamın ise 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldiğini belirtti. İşsizlik oranının 0,4 puan düşerek %8,6 seviyesine gerilediğini vurgulayan Erdoğan, özellikle kadın iş gücüne katılımın da arttığını ifade etti.

2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun yeni politikalar hayata geçirilecek. Programın temel başlıkları arasında;

İş gücünde beceri uyumunun artırılması,

Kadın, engelli ve yaşlı istihdamının teşvik edilmesi,

Kayıt dışı istihdamla mücadele,

Kırsal bölgelerde istihdamın artırılması gibi hedefler yer alıyor.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla iş-yaşam dengesi yeniden düzenlenecek ve çalışma hayatındaki fırsat eşitliği güçlendirilecek. Ayrıca, dijital ve yeşil dönüşüm süreci için yeni eğitim modelleri uygulanarak iş gücüne entegre edilecek.