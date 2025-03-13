Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, konuşmasında bölgede barışın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına saygılarımı sunuyorum. 11 ayın sultanı ramazanı canı gönülden tebrik ediyorum. Diyanet Vakfı'mız, yarım asırlık iyilik yolculuğunda birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltti" diyerek vakfın başarılarına dikkat çekti.

"İYİLİK, İNSANIN EMNİYET KEMERİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyiliğin insanı beşeriyet seviyesinden daha yüksek bir insani seviyeye taşıdığını belirterek, "İyilik, insanın emniyet kemeridir. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır" dedi.

"BÖLGEMİZDE BARIŞIN EGEMEN OLMASI İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYORSA ÇEKİNMİYORUZ"

Erdoğan, Türkiye'nin dünya genelindeki barış çabalarına olan desteğini şu sözlerle dile getirdi: "Nerede bir zulüm, çatışma, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız. Nerede dostlarımız eziyet görüyorsa, engel olmak için biz oradayız. Nerede bir yıkım, afet, gözyaşı varsa silmek için biz yine oradayız. Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde, tüm kudretimizle oradayız."

Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi barış ve çatışma çözümlerinin merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini de sözlerine ekledi.