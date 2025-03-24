Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu ana muhalefet lideri ve ekibidir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar" ifadelerini kullandı.

Dış politika gündemine de değinen Erdoğan, Polonya Başbakanı'nın Türkiye ziyaretinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı artık açıkça ikrar edilmeye başlandı. Türkiye olarak, Avrupa ülkeleriyle karşılıklı saygı çerçevesinde iş birliğini artırmaya açığız" dedi.

ABD ile ilişkiler hakkında da konuşan Erdoğan, "Trump ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmini, engelleri ve birçok meseleyi ele aldık. Sayın Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalaması mümkündür. Bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin birlik ruhuna vurgu yaparak, Nevruz’un da bu çerçevede coşkuyla kutlandığını söyledi. "Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Bu yıl genel olarak huzurlu bir Nevruz geçirdik. Ancak bazı görüntüleri tasvip etmiyoruz" dedi.

Muhalefeti eleştirmeye devam eden Erdoğan, polislerin çocuklara dağıttığı pamuk şekerin eleştirilmesine sert tepki gösterdi. "Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor. Şehir şehir oy dilenenler, şimdi pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyor" ifadelerini kullandı.