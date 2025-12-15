Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Konuşmasına davetlileri en kalbi duygularla selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Töreni'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda UNESCO tarafından belirlenen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün idrak edildiğini belirten Erdoğan, aynı dil ailesinde konuşan tüm kardeşlerin bu anlamlı gününü kutladığını ifade etti.

Erdoğan, konuşmasında Türk dünyasının yaşadığı zorluklara değinirken, işgal ve zulmün dayanılmaz boyutlara ulaştığı 1930'lu yılları hatırlattı. Bu dönemde Özbekistan'ın yiğit evladı Süleyman Çolpan'ın, daha sonra kurşuna dizilerek hayatıyla ödeyeceği bedelin bulunduğu şiirinden şu mısraları aktardı: "Güzel Türkistan sana ne oldu? Seher vaktinde güllerin soldu. Çemenler berbat, kuşlar hem feryat. Hepsi de mahsun olmaz mı dilşad? Bilmem niçin kuşlar ötmez bahçelerinde?"

İKİ ASIR SÜREN ZORLUKLAR VE KİMLİK YASAKLARI

Son iki asrın sadece Türkiye için değil, bütün Türk dünyası için de sıkıntılarla, çilelerle, zorluklarla ve işgallerle geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, kültürel coğrafyanın birçok bölgesinde o toprağın kadim kimliklerinin, inanç değerlerinin ve dillerinin yasaklandığını, halkların parçalandığını ifade etti. Erdoğan, bu dönemi "Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık" sözleriyle tarif etti.

Türk dünyasının varlığından söz etmenin, sadece sınırlar ötesinde değil, 1940'lı yıllardaki tek partili dönemde Türkiye'de bile yasaklandığı bilgisine dikkat çekti.

"BORALTAN FACİASI CHP'NİN KARA LEKESİDİR"

Erdoğan, tek parti döneminde ''Türkiye dışında da Türk var" demenin suç sayıldığını belirterek, dönemin yönetiminin bununla da kalmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerinin Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim edildiğini hatırlattı. Bu olayı eleştiren Erdoğan, "Boraltan Faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir" değerlendirmesinde bulundu.

MUHALEFETİN 'YANLIŞ PENCEREDEN' BAKMA ZİHNİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek parti zihniyetinin temsilcisi olarak nitelediği CHP’nin Türk dünyasına bakışında değişim olmadığını ifade etti. Erdoğan, CHP’nin Türk dünyasına yanlış bir pencereden bakmayı sürdürdüğünü belirterek, yeni Genel Başkanın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Erdoğan, söz konusu programda elinde binlerce soydaşın kanı olduğunu söylediği Baas diktasının sekülerlik üzerinden aklanmaya çalışıldığını, daha da ileri gidilerek CHP ile Baas Rejimi arasında bir özdeşlik kurulmasının bu zihniyetin halen devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi. Alevi vatandaşlara yönelik partilerine yöneltilen iddiaların ise “bühtandan öte apaçık bir provokasyon” olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan tüm bu değerlendirmelerin ardından, söz konusu çabaları açık bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım attıklarını vurguladı. Tanıtımı yapılan belgenin, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir belge niteliği taşıdığını belirten Erdoğan, bu çalışmanın Türk dünyasında birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

61 ALT BAŞLIKTA BÜTÜNCÜL YAPI

Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nin birbirine bağlı 61 alt başlıkta hazırlandığını aktaran Erdoğan, belgenin bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduğunu dile getirdi. Ekonomik entegrasyon hedeflerinden kültürel işbirliklerine, enerji güvenliğinden ulaştırma ağlarına, gençlik politikalarından farklı alanlara kadar geniş bir yelpazede oluşturulan bölümlerin, Türk devletlerinin mevcut potansiyelini verimli şekilde harekete geçirmeyi amaçladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik alana yönelik stratejilerin vizyon belgesinin bel kemiğini oluşturduğunu belirtti. Ortak pazar hedefinin mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacağını kaydeden Erdoğan, Türk dünyası olarak güçlenen birlikteliği tüm insanlığın güçlenmesi olarak gördüklerini söyledi.

Bölgesel entegrasyonun sürdürülebilir hale gelmesi için finansal mekanizmaların kurulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, vizyon belgesinin ayırt edici özelliklerinden birinin işbirliğini derinleştirmeye yönelik çok sayıda somut öneri ortaya koyması olduğunu ifade etti.