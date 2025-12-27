Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderlerinin de katıldığı törende Erdoğan, alandaki kalabalığı ve coşkuyu selamlayarak konuşmasına başladı.

Antakya’dan İskenderun’a, Erzin’den Yayladağı’na kadar Hatay’ın dört bir yanına selam gönderen Erdoğan, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere tüm deprem bölgesindeki vatandaşları da andı. Hatay'ı "Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehri" olarak nitelendiren Erdoğan, kentin farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatan yapısına vurgu yaptı.

"EMANETİNİZE İHANET ETMEDİK"

Vatandaşların en zor şartlarda bile kendilerine güvendiğini belirten Erdoğan, bu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. 23 yıllık iktidarları boyunca emanete ihanet etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız" dedi.

"DEPREM TURİSTİ GİBİ ORTALIKTA DOLANANLAR VARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan siyasi tartışmalara ve o dönem bölgeye gelen bazı kesimlere sert tepki gösterdi. İsim vermeden muhalefeti ve eleştirenleri hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Hatırlarsanız 6 Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı."

Erdoğan eleştirilerinin dozunu artırarak, seçim sonuçları nedeniyle depremzedelerin hedef alındığını hatırlattı. Erdoğan, "Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı" diye konuştu.

"ONLAR YOK AMA BİZ BURADAYIZ"

Şu anda eleştirdiği isimlerin hiçbirinin ortada olmadığını savunan Erdoğan, "Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat uğruna tutanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz" dedi.

Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir başarıya imza attıklarını belirten Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutunu teslim etmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.