Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada muhalefete yüklendi. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin emanetine sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, "CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, belediyelerde yaşanan ödeme sorunlarına dikkat çekerek, "Belediyede düzenli aylık ödemeyenlerin, torpikal adalarda keyif çatanların belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştğunu benim milletim emeklim gayet iyi biliyor. Milletimiz bizim samimiyetimimzi bizim elimizden geleni yaptğını da iyi biliyor" dedi.

EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELİYOR

Genel Kurul'da görüşülen kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılacağını açıklayan Erdoğan, geçmiş dönemlerle kıyaslama yaptı. Göreve geldiklerinde bu rakamın 66 lira olduğunu ve 40 dolara tekabül ettiğini hatırlatan Erdoğan, yeni düzenlemeyle emekli maaşının 480 dolara çıkacağını belirtti. Kasım 2002'de asgari ücretin 184 lira olduğunu vurgulayan Erdoğan, o dönem en düşük emekli maaşının asgari ücretin üçte biri seviyesinde kaldığını ifade etti.

"SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"

Emeklilerin taleplerine kulak tıkamadıklarını ve onları yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Erdoğan, kira ve hayat pahalılığı başta olmak üzere yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını dile getirdi. Türkiye kalkındıkça emeklilerin de bundan faydalanacağını belirten Erdoğan, deprem harcamaları azaldıkça ellerinde daha fazla kaynak olacağını vurguladı. Türk ekonomisinin hedeflere uygun büyüdüğünü ve oluşacak katma değerden herkesin istifade edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, "İnşallah tüm dünyayı kasıp kavuran bu fırtınadan alnımızın akıyla çıkacağız. Emeklilerimizden AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenmelerini rica ediyorum. Biz meydanlarda emeklilere şunu yapacağız bunu yapacağız diye vaat verip işçisine maaş ödemeyenlere benzemeyiz" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE YÜZDE 33 ARTIŞ MÜJDESİ

Konuşmasında üniversite öğrencilerine de değinen Erdoğan, kredi ve burs miktarlarının sürekli iyileştirildiğini kaydetti. Geçen yıl öğrencilere toplam 34 milyar 14 milyon lira ödeme yapıldığını aktaran Erdoğan, 2026 yılı için kredi ve burslarda yüzde 33 oranında artışa gidildiğini açıkladı.

Suriye sahasındaki hareketliliği yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, SDG adı verilen yapının olumlu bir adım atmadığını ve 10 Mart Mutabakatı'na uymadığını vurguladı. Erdoğan, bu yapının işgal ettiği bölgelerde sivil ve askerlere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

SURİYE ORDUSUNU VE KARDEŞ SURİYE HALKINI TEBRİK EDİYORUZ

Türkiye'nin güney sınırlarında güvenlik tehdidi oluşturacak hiçbir ayrılıkçı yapıya rıza gösterilmeyeceğini bir kez daha yineleyen Erdoğan, bölgedeki operasyonlara değindi. Çatışmalarda hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, "Başarılı operasyonlarından dolayı Suriye ordusunu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklentilerini şu sözlerle sıraladı: "Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye’nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması ve daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir."

BAYRAĞIMIZA UZANAN O KİRLİ ELLERİ MUHAKKAK BULACAK BUNUN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ

Açıklamalarında Türk bayrağına yönelik saldırıya da geniş yer ayıran Erdoğan, provokasyonlara başvurmanın "intihar" anlamına geleceğini net bir dille ifade etti. Konuyla ilgili Milli Savunma ve Adalet Bakanlıklarının gerekli tahkikatları başlattığını duyuran Erdoğan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız."

Suriye sahasındaki süreci büyük bir hassasiyetle yürüttüklerinin altını çizen Erdoğan, "Suriye'deki Kürtler bizim öz kardeşlerimizdir" diyerek, bölge halkının geçmişte maruz kaldığı baskıları çok iyi bildiklerini aktardı. Kimse konuşmazken Suriye'deki Kürtlerin haklarını muhataplarına ilettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Suriyeli Kürt kardeşlerimizin gündemimizin ilk sırasında olmaya devam etti" şeklinde konuştu.

Öte yandan dün ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, en kısa sürede sivillerin özgürlüklerine kavuştuğu ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir Suriye'nin inşa edilmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.