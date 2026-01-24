Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen kapsamlı bir törenle vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 6973 hak sahibini belirleyecek kura çekimi ve 1482 konutun anahtar teslim törenini gerçekleştirmek üzere kürsüye çıktı.

Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yapan Erdoğan, "Adnan Menderes'in demokrasi bayrağını yükselttiği ve kalesi olarak gösterdiği Aydın'ın bizim gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır. Bir kez daha tarih ve medeniyet kokan ovasıyla, dağıyla, deniziyle eşsiz güzelliklere sahip bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

DEVLETİN TÜM KURUMLARI SEFERBER

Vatandaşların güvenini boşa çıkarmamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Erdoğan, belediye, valilik ve bakanlıkların tam bir koordinasyon içinde olduğunu vurguladı. Erdoğan, şehre yapılan hizmetlere ilişkin şunları söyledi: "Sizin şu güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz. Aydın'a mahcup olmamak, Aydın'ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, bakanlıklarımız öbür taraftan Aydın için seferber olmuş durumdalar. Devletimizin tüm kurumları tam bir işbirliği içinde, koordinasyon içinde Aydın'ı daha da güzelleştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini veriyor."

Erdoğan, törende toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımların hizmete sunulduğunu duyurdu. "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, anaokulu, aile sağlığı merkezi ve spor salonu gibi sosyal donatıların da inşa edileceğini aktaran Erdoğan, Aydın'daki kura çekimine ilişkin rakamları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Biliyorsunuz, 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla bir konut projesi başlattık. Projemizle ülkemiz genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Ayrıca 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakımevlerini, taziye evlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da sosyal konutlarla birlikte Türkiye'mize kazandıracağız. Yüzyılın konut projesinin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün de Aydın'da merkezde 2100, ilçelerde 4873 olmak üzere toplam 6973 konutun kurasını çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

TESLİMATLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından teslimat süreci için 2027 yılını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Sosyal konutlarımız şimdiden Aydınlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizlere bu konutların anahtarlarını hak sahibi kardeşlerime bizzat teslim etmeyi de nasip eylesin."