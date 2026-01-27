Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Törende konuşma yapan Erdoğan, Türk inşaat sektörünün küresel arenadaki konumu ve üstlendiği projeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün, Türkiye’nin uluslararası alandaki en önemli başarı hikayelerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk firmalarının dünyanın dört bir yanındaki projeleriyle Türkiye’nin adını yücelttiğini belirtti. Erdoğan, Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetlerinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

138 ÜLKEDE MİLYAR DOLARLIK İMZALAR

Konuşmasında sektörün büyüklüğünü somut verilerle ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri aktardı: "Şimdiye kadar yüzde 90’ı bizim iktidarlarımız döneminde olmak üzere, dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Yakaladığımız bu ivmeyi, küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen hamdolsun kararlı bir şekilde sürdürüyoruz."

Türk firmalarının çalışma prensiplerine de değinen Erdoğan, şirketlerin uluslararası piyasadaki algısına dair şunları söyledi: "Firmalarımızın iş disiplini, örnek iş ahlakı ve kalite anlayışı, şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Türk inşaat şirketleri, son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başarmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye'nin tamamında bilhassa da eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak. Suriye istikrara ve güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissededecek.

Zulmün etkileri silindikçe, Türkiye'nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça, bölgemizde artık çok farklı rüzgarlar esecek.

Son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garantiye alındığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Devlet içinde devlet, ayrı silahlı güç olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur

Kürt kardeşlerimden, vatandaşlarımdan rica ediyorum, ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin

Suriye için en doğru yol bellidir. Aynı hataları, yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ediyoruz

Sınırlarımızın ötesinde yaşayan Kürt kardeşlerimizden gelen insani yardım taleplerini Suriye hükümeti ile yakın işbirliği içinde karşılıyoruz

