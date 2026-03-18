Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Çanakkale Deniz Zaferimizin 111. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz."

"Vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlık sahnelerinden biri olan Çanakkale Destanı'nın üzerinden tam 111 sene geçti. Kahramanlıkları tarihe sığmayan ordumuzun, tarih kitaplarına sığmayan Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, kanlarıyla toprağı sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum."

"Muhterem hatıralarını gönlümüzün en mutena köşesinde yaşatacağız. Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Merhum Akif, İstiklal Marşımızda "Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı" diyerek milletimizin neredeyse her ferdinin şehit evladı, şehit yakını olduğunu söylüyor."

"DOST DÜŞMAN İYİ BİLİR Kİ ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"

Anadolu, her ocağından, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Dikkat edin; "Ana dolu", "Baba dolu" değil... Burası çok anlamlı. Şehit evladı olan aziz milletimizin nazarında cennet vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı'dır, Gelibolu'dur, Çanakkale'dir. Ve dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. Çanakkale, dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun, yıkılmaz iradesinin ve varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum:

"Türkiye'nin sadece 783.000 kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir. Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, ittihat fikridir, mücadele azmidir. Çanakkale'de Anadolu'nun her ili, bir ilçesi vardır. Çanakkale'de Saraybosna vardır, Çanakkale'de Balkanlar vardır. Çanakkale'de Kafkaslar, Kuzey Afrika vardır."

"ÇANAKKALE BİR DESTANDIR"

Çanakkale Bedr'in arslanlarıyla aynı yüreği taşıyan aslanların, Akif'in "Asım'ın Nesli" diye adlandırdığı o mübarek neslin bize bıraktığı mirastır, bir destandır. Zaferler silsilesinin altın halkalarından biridir. Çanakkale Savaşı epik bir kahramanlık hikâyesi olduğu kadar, aynı zamanda dramatik bir hikâyedir.

"Çanakkale içinde aynalı çarşı, anne ben gidiyorum düşmana karşı" türküsü; henüz bıyığı terlememiş delikanlıların, lise ve darülfünun talebelerinin türküsüdür. Bakınız; 1914-1918 yılları arasında Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, İstanbul Lisesi, Yozgat Lisesi, Balıkesir Lisesi, Kayseri Lisesi talebelerinin tamamı Çanakkale'de şehit olduğu için mezun verememiştir.

Milli şairimiz Akif; "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda" derken işte bu acı hakikati dile getirir. "Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor" derken sadece Türk şiirinin en güzel mısralarından birini terennüm etmiyor.

Bir milleti büyük yapan, sadece tarihe şanla şerefle yazdırdığı zaferleri değil; aynı zamanda eğitimli, öz güven sahibi, iyi yetişmiş fertleridir. Göreve geldiğimiz günden beri bu hassasiyetle çalışıyor, eğitime önem ve öncelik vermeyi ihmal etmiyoruz. Güçlü toplum, güçlü ülke hedefini ancak iyi eğitim almış, güçlü bir insan kaynağı ve içtimai büyümeyle gerçekleştirebileceğimizin farkındayız.

"ANNE BABADAN SONRA ELİ ÖPÜLEN KİŞİ ÖĞRETMENDİR"

"Köklerden Geleceğe" şiarıyla hayata geçirdiğimiz "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile çalışmalarımızı daha kapsamlı bir zemine oturttuk.

"Ailelerimizi her yıl kırtasiye kırtasiye gezmek zorunda bırakmıyor, ders kitaplarını çocuklarımıza eğitim yılı başında ücretsiz olarak dağıtıyoruz."

"Eğitim kurumlarımızı; spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar ve akıllı tahtalar ile donatarak modern bir çehreye kavuşturduk."

"821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık."

"Atamaların yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarında da kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik. Daha burada saymaya kalksak belki de saatlerimizi alacak nice hizmeti öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin istifadesine sunduk."

"En son Fatmanur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunları tasvip etmediğimizi ve bunların kökünün kazınması gerektiğini burada tekrar vurguluyorum. Şunu bir defa herkes bilmeli ve anlamalıdır: Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir."

"Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir."

"Çocuklarımızı, gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır."

"Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz."