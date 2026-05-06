Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında, buradaki kardeşlerimin şahsında ülkemizde gönül ve iktidar, bunun yanında kültür coğrafyamızda dünyanın dört bir yanında hayır ve hasenatta yarışan, Allah'ın rızasından başka hiçbir karşılık gözetmeden vaktini, enerjisini ve imkanlarını iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm vakıf insanlarımızın, hayırseverlerimizin Vakıf Haftası'nı tebrik ediyorum.

Kalplerimizin muhabbetle birleştiği bu kıymetli buluşmaya vesile olan Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, programa katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mimari ve Zarafette Vakıf Medeniyeti" temasıyla hafta boyunca tertiplenecek etkinliklerin ülkemiz, milletimiz ve vakıf medeniyetimizin tüm mensupları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"ÜÇ KITADA ECDAD YADİGARI ESERLERİMİZ VAR"

Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz. Aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha niceleri insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 102. yılını tebrik ediyor, yürekten kutluyorum. 202 eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Üç kıtada ecdad yadigarı eserlerimiz var. Sahada çalışan mimar, mühendis, işçilerimizi ayrı kutluyorum. Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.

Paradan ve ranttan başka kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alıyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp, bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın biz iyilikte yarışanları desteklemeye devam edeceğiz. İnsan insanın şifasıdır. İhtyaç sahibinin elinden tutmaya çalışana tüm vakıf ve derneklerin yanında olmaya devam edeceğiz.