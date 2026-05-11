Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin hukuki zeminini "güvenli liman" vurgusuyla tanımlayan Erdoğan, geçmiş dönemlerin siyasi ve toplumsal bagajlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"CUMHUR İLE CUMHURİYET ARASINDAKİ ENGELLERİ KALDIRDIK"

Erdoğan’ın konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm, devlet ve millet arasındaki mesafenin kapandığına yönelik yaptığı sembolik vurgu oldu:

"Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, cumhur ile cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden, siyasetin vatandaşla göz hizasında temas kurduğu döneme eriştik."

İDARİ YARGIYA "GÜVENLİ LİMAN" TANIMI

Cumhurbaşkanı, hukuk devletinin işleyişinde idari yargının üstlendiği kritik role değinerek, Danıştay'ın rehberliğinin önemini şu sözlerle ifade etti:

Hukuk Devleti Tanımı: Devletin tüm organlarıyla hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır.

Vatandaşın Güvencesi: İdari yargı, kamu tasarrufları karşısında vatandaşın hakkını arayabileceği "güvenli bir limandır."

Eşitsiz İlişkinin Denetimi: Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin "eşitler arası" olmadığını hatırlatan Erdoğan, bu noktada Danıştay'ın yürüttüğü hukuka uygunluk denetiminin hayati olduğunu belirtti.

YENİ ANAYASA MESAJI

Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkacaksa bu ancak topyekün bir mücadele ile gerçekleşebilir. Başta Yassıada ve 12 Eylül olmak üzere yargı tarihimizin her bir safhasının iftihar tablolarıyla dolu olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yakın dönem siyasi tarihimizde Danıştay’ın da hedef alındığı çeşitli provokasyonlara maruz kaldık. 17-25 Aralık’ta olduğu gibi yargı içine sızmış bir örgütün meşru hükümeti devirmeyi amaçlayan hain bir darbe girişimi yaşadık. Yargı yetkisi kullanılırken yorumda sınırların zorlandığı, hukuki mütalaa ile siyasi mülahaza arasındaki çizginin bulanık hale geldiği hadiselere tanık olduk. Bunların hepsi ve daha fazlası halen hafızalarımızdadır. Şu bir gerçektir ki yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının da yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi yoktur.