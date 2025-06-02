Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 3 kritik uyarı yaptı!

Konuşmasına, orman yangınlarıyla mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür ederek başlayan Erdoğan, “İşçisinden şoförüne kadar tüm orman kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Orman köylülerimizden gönüllülere kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsine görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

İklim krizinin doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Erdoğan, orman varlıklarının büyük risk altında olduğunu söyledi. “Düzensiz yağışlar, artan sıcaklıklar ve sıklaşan yangınlar ormanlarımızı tehdit ediyor. Son 10 yılda yanan ormanlarımızın alanı, önceki 10 yılın iki katına ulaştı” dedi.

Erdoğan, iklim verilerinin 2025 yılının geçen yıla göre daha sıcak geçeceğini ortaya koyduğunu belirterek, yangın riski yüksek günlerde vatandaşlara uyarıda bulundu:

“Üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum: Eğer hava çok sıcaksa, nem oranı düşükse ve rüzgâr şiddetliyse, bırakın ormanı; açık alanda bile ateş yakmak felakete davetiye çıkarmaktır. Bu, doğaya karşı işlenmiş büyük bir ihanettir.”

Konuşmasında AK Parti hükümetlerinin çevreye yönelik yatırımlarına da değinen Erdoğan, orman varlığının 2002 yılında 20,8 milyon hektar olduğunu, bu rakamın bugün 23,4 milyon hektara çıktığını söyledi. Erdoğan, “Gök vatan ve mavi vatandaki başarılarımızı, yeşil vatana yaptığımız yatırımlarla tamamladık” dedi.

Yangınla mücadelede teknolojinin etkin kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava aracı kullanımı açısından Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer aldığını belirtti. 1 Mayıs’tan itibaren 1.600 kara ve 58 hava aracının farklı bölgelerde konuşlandırıldığını ifade etti.

Erdoğan, yangınla mücadele konusunda belediyelerin yeterli hazırlık içinde olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çoğu belediyede bu konuda ne yazık ki yeterli bilinç ve hazırlık yok. Bütçe yetersizliği gerekçesi kabul edilemez. Gereksiz harcamalara ayrılan kaynakların büyüklüğü ortada. Aynı durum deprem hazırlıkları için de geçerli. Konsere ayrılan bütçeler, afete müdahale kalemlerini aşamaz. Tüm belediyeler bu bilinçle hareket etmeli.”