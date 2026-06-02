Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Belediye skandallarını mazur göremeyiz!"

Kamu bütçesinin harcandığı her noktada Sayıştay'ın imzasının bulunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, merkezi idarenin gösterdiği mali hassasiyetin ve tasarruf tedbirlerinin belediyeler tarafından da aynı kararlılıkla uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Sayıştay Başkanlığımızın 164. seneidevriyesinin, Sayıştay ailesi başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayıştay her ne kadar Sultan Abdülaziz Han’ın irade-i seniyyesi ile Divan-ı Muhasebat adıyla 29 Mayıs 1862’de ihdas edilse de kökleri çok daha eskilere uzanıyor.

1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır.

Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.

Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.

Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.

Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Makamı, ünvanı, mevkisi ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi kırmızı çizgimizdir.