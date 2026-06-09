Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Gardımızı indirirsek yaşam hakkı tanımazlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde salonu dolduran askeri, idari ve akademik erkan ile basın mensuplarına hitap etti. Türkiye’nin jeopolitik konumuna, terörle mücadeledeki kararlılığına ve siber alandaki teknolojik egemenlik hedeflerine dikkat çeken Erdoğan, devlet vizyonuna dair çarpıcı mesajlar verdi.

"BU TOPRAKLARDA GÜÇLÜ OLMAK BİZİM İÇİN BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR"

Konuşmasının açılışında, bin yıldır vatan topraklarının müdafaası için canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan ve gazilere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın zorluklarına değindi. Türk devlet geleneğinin 16 devletle 2 bin 200 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Osmanlı Devleti'nin 3 kıta ve 7 iklimde egemenlik kurduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu topraklardaki son ve kalıcı kale olduğunu belirtti. Erdoğan, "Güvenlik bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Gardımızı indirdiğimizde bize bu toprakta yaşam hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok" dedi.

"IRAK VE SURİYE HAREKATLARIYLA GÜNEYİMİZDE GÜVENLİK HATTI OLUŞTURDUK"

Özellikle 15 Temmuz ihanet girişimi sonrasında Türkiye'nin savunma konseptinde köklü bir reform yapıldığını dile getiren Erdoğan, "terörü kaynağında yok etme" stratejisinin sahada somut başarılar getirdiğini vurguladı. Sınır ötesi operasyonların Türkiye'nin bağımsız karar alma kabiliyetini dünyaya ilan ettiğini belirten Erdoğan, "Terör örgütlerine karşı çok yönlü mücadele yürütürken diğer taraftan sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca güvenlik hattı oluşturduk. Milli güvenliğimiz riske girince gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini çok net ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye artık başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ STRATEJİK BİR DEVLET VİZYONUDUR"

Kamuoyunun gündeminde yer alan iç cepheyi tahkim etme hamlelerine de değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sıradan bir asayiş veya güvenlik politikasının ötesinde, ülkenin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu belirtti. Bu sürecin hedeflenen başarıya ulaşmasıyla iç cephenin sarsılmaz bir güce kavuşacağını ve milletin önünde yeni ekonomik ve sosyal kapıların açılacağını sözlerine ekledi. Devlet organlarının içindeki temizlik hamlelerine de değinen Erdoğan, kamu kurumlarını Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ benzeri yapılardan arındırarak içeriden yürütülen sabotajların ve sızıntıların önüne kesin olarak geçtiklerini beyan etti.

"YAPAY ZEKA VE DEZENFORMASYON ARTIK BİRER ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR"

Modern dünyada savaşların konsept değiştirdiğini, cephe hatlarının yanı sıra siber alanda ve sosyal medya platformlarında eş zamanlı mücadeleler yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik veri güvenliği konusunda çok net uyarılarda bulundu. Savaş meydanlarında tanklar ve füzeler kadar yazılım ve donanımların da belirleyici rol oynadığını kaydeden Erdoğan, konuşmasını şu teknolojik vizyonla tamamladı:

"Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak, ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur. Yapay zekâ doğru kullanıldığında karar alma süreçlerini hızlandırmakta, riskleri erken tespit etmeyi sağlamaktadır; ancak ciddi tehditler de barındırmaktadır. Üretilen sahte içerikler ve kara propaganda, demokratik süreçleri zehirlemektedir. Gerçekle yalan arasındaki çizgi giderek kayboluyor. Cephe hattında kıyasıya mücadele verilirken cephe gerisinde medya, özellikle sosyal medya enformasyon savaşlarına sahne oluyor. Türkiye olarak veri güvenliğimize büyük önem veriyor, teknolojiyi takip etmekle kalmayıp kendimizi bu yeni döneme hızla adapte ediyoruz."