Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Her şey ortaya çıkıyor!"

Konuşmasında yapay zeka, dezenformasyon, dijital egemenlik ve Ahbap Derneği soruşturmasına değinen Erdoğan, 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete operasyon çekildiğini vurguladı.

"DİJİTAL EGEMENLİK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Şuranın içeriğini zenginleştiren gençlere ve iletişim sektörünün tüm aktörlerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydu, haberleşme ve yapay zeka teknolojilerinin sağladığı imkanların yanı sıra getirdiği risklere de dikkat çekti:

"Yeni medya araçları bilginin üretim ve ulaşım hızını çok hızla artırdı. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle her alanda bu teknolojilerin sağladığı imkanlardan azami şekilde istifade ediyoruz. Merkezinde bilgi ve enformasyonun yer aldığı bu teknolojiler bizim düşünmemizi de etkiliyor. Hangi tepkileri vereceğimizi ciddi oranda belirlemektedir. Yeni vasat hem değerlerimizi hem kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Olgu ve algı arasındaki mesafe giderek açılıyor. Kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılıyor. En fazla zarar gören kavram hakikat oluyor. Yeni iletişim ortamı bilgiyi güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Askeri anlamda ne kadar güçlü olursanız olun, kurumlarınız ne kadar sağlam olursa olsun, eğer hakikati muhafaza edemiyorsanız huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. İşte bu yüzden dijital egemenlik bizim birinci önceliğimizdir."

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI VE DEPREM SÜRECİ

6 Şubat depremleri döneminde yürütülen algı operasyonlarına ve Ahbap Derneği soruşturmasında ortaya çıkan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezenformasyonla mücadelenin bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti:

"Yalan haberlerden provokasyonlara ve algı oyunlarına uzanan sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi. Her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Çok farklı kesimlerin topa girdiğini gördük. Devlet olarak afetzedelerin yardımına koşarken diğer taraftan dezenformasyonla mücadele ettik.

Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığı, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor."

"DEVLETE KARŞI SİLAH OLARAK KULLANMALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Devlete ve toplumsal barışa yönelik tehditlere izin verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ucu nereye varırsa varsın gerilimden ve kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz."