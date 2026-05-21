Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar "Hevesleri kursağında kalacak!"

Askeri başarılara ve savunma sanayisindeki yerli atılımlara vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ordusu barışın, huzurun, istikrarın ordusudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi hitaptan öne çıkan satır başları şu şekilde sıralandı:

"Plan Yapanların Heveslerini Kursaklarında Bırakıyoruz": Tatbikatta emeği geçen her bir Mehmetçiğe ayrı ayrı teşekkür eden Erdoğan, "Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili planlar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES-2026 tatbikatını, denizcilik tarihimizde destanlar yazılmış topraklarda icra ediyoruz. Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, barış harekatından terörle mücadeleye kadar devletimizin bekası için şehit ve gazi olan her bir vatan evladını rahmetle anıyorum" dedi.

"Türk Ordusu İstiklalidir": Yüksek teknolojili, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin başarıyla kullanıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliklerin uyumuyla ve bütün bunların arkasındaki stratejik akılla EFES tatbikatı, askeri bir başarının ötesinde önemli anlamlar içeriyor. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir kararlılık gerektirdiğinin göstergesi var. Dünyada kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marş, İstiklal Marşı'dır. Türk ordusu istiklalin ordusudur. Ordumuz en çetin şartlarda bile hiçbir canlıya zarar vermemiştir. Türk ordusu, ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel barışın da güvencesidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Yeni Dönemin Müessir Aktörüdür": Dünyada yeni ittifakların kurulduğunu ancak küresel ölçekte henüz yeni bir düzenin oturtulamadığını belirten Erdoğan, "Dünyamız, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen bir statükodan çok aktörlü bir yapıya geçiyor. Türkiye'nin adı, yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak artık daha çok telaffuz ediliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Husumet Edenlerin Neler Kaybettiğini Tarih Yazmıştır": Savunma sanayisindeki hamlelerin süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Caydırıcılığımızı artırarak, savunma sanayisindeki atılımları hızlandırarak, dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi selamete çıkarmak istiyoruz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığını da Türklere husumet etmenin neler kaybettirdiğini de açıkça yazmıştır."