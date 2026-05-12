Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hibe paketini duyurdu

Türkiye’nin gıda arz güvenliğinde herhangi bir risk bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, çiftçilere yönelik milyarlarca liralık hibe ve kredi müjdelerini peş peşe sıraladı.



TARIMSAL DESTEKLERDE REKOR ARTIŞ VE HİBE MÜJDELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 706 milyar lira olan tarımsal destek miktarının bu yıl yaklaşık 939 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu. Üretimi teşvik etmek amacıyla başlatılan yeni projelerde, 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan yatırım tutarlarının yüzde 50 ile yüzde 70 arasının devlet tarafından hibe edileceğini belirten Erdoğan, kırsal kalkınmanın ana aktörü olarak gençleri ve kadınları işaret etti.

DÜNYA BANKASI DESTEKLİ KIRSAL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçildiğini ve artık sadece üretimin değil, yatırımların da planlanacağını ifade eden Erdoğan, Dünya Bankası kaynaklı yeni bir finansman modelini duyurdu. Bu yıl içinde başlatılacak Kırsal Dönüşüm Projesi kapsamında:

Yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansal destek sağlanacak.

İşletmelere 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sunulacak.

Krediye erişimde zorluk yaşayan birincil üreticiler için 500 milyon dolarlık yeni bir kredi hacmi oluşturulacak.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİNDE SORUNUMUZ YOK"

Küresel iklim krizi ve su stresine rağmen Türkiye'nin tedbirlerini erkenden aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır" diyerek stokların yeterli seviyede olduğunu vurguladı. Bu yıl yağışların iyi gitmesiyle birlikte hububat başta olmak üzere birçok üründe bereketli bir hasat dönemi beklendiğini de sözlerine ekledi.