Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Kiraları artık devlet belirleyecek"

Ak Parti Ekonomi İşleri Başkanlığımızın kıymetli mensupları çok değerli yol ve dava arkadaşlarım hanımefendiler beyefendiler sizlerin kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyor. Ankara dışından toplantımızı teşrif eden kardeşlerime hoş geldiniz diyorum

Yılın tamamında sanayicilerimizden ticaret erbabımıza çiftçilerimizden gençlerimize kadar herkesin tüm vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz 24 yıldır daima milletin rehberliğinde yürüyen, milletle aynı ufka bakan milletin rotasından hiç çıkmayan bir siyasi hareket olarak Ekonomi İşleri Başkanlığımızın rolünü bu bakımdan çok önemli buluyorum.

Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir. Değerli kardeşlerim milletle inatlaşma olmaz milletin rızası hilafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil her kademede istişare eden farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz.

Küresel ekonomi koronavirüs salgını ile yaşadığı şokun etkilerini halen atlatmadı. Ticaret zincirinin kırılan halkaların henüz tam manasıyla onarmadı. Dünyada bir ara son 60 - 70 yılı zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam meselesi bir çok ülkenin başını arıtma devam ediyor. Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Nitekim bunun işaretlerini yapılan açıklamalarda yakinen görüyoruz. Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi tedbiri temkinli ve teyakkuz halini elden bırakmıyor tabii bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir.

Aynı şekilde Amerika ile Çin arasında son günlerde tekrar kızışan tarife gerilimi de küresel ekonomi üzerinde ilave bir baskı oluşturuyor. Türkiye olarak işte böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

Dün bölgemizin kanayan en büyük yarası olan Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. İmzaladığımız dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum.

Elbette bunları söylerken şu gerçeği unutmuyoruz; geride 68 bin şehit, 170 binden fazla yaralı, yıkılmış şehirler, paramparça olmuş hayatlar bırakan soykırımın yol açtığı tahribatı ortadan kaldırmak belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz. Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Türkiye olarak bunun için çalışacak, bu anlayışla sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz. Bu süreci dirayetle yönetmeye gayret edeceğiz. Arzumuz dün atılan adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlanmasıdır.

Önümüzde daha çok mesafe var. Hep söylediğim gibi; bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don ve bölgesel krizler gibi kontrolümüz dışındaki engellere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.

Yüzyılın Konut Projesi verdiğimiz bu çalışmayla toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız. Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını paylaşacağız.