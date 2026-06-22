Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: ""Koltuk ve kariyer sevdalıları..."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Şu tutkunuz, şu sevginiz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor, heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. İstiklal ve istikbal davası burada.

İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza bu davaya gönül veren, emeğini gayretini, duasını bizden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Ankara teşkilatı içinde AK Parti'nin dünyaya söz söylemesinde katkısı olup da vefat edenlere rahmet diliyorum.

Değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, bu sene partimizin 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında mücadelemize yakışır bir program ile, büyük bir coşku ile kutlayacağız. Partimizi kurarken kimse bu kadar büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Her alanda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapacağına ihtimal vermiyordu. Savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. Milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği ile itham edilirdik.



"TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK"

Türkiye'yi küresel siyasetin oyun kurucularından biri yapacağımızı söylesek, hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayallerimizi gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla ve sessiz devrimlerimizle, Türkiye'ye çağ atlattık.

Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsiyoruz. Ankara sıradan bir başkent değildir, şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara istiklal harbini yürüten milli direnişi zafere erdiren şehirdir.

"ANKARA'NIN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR ARTACAK"

Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken bir Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Trump'ın da olduğu liderleri başkentimizde misafir edeceğiz. Türk devletleri zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak.

Siyaseti vizyon ile proje ile yapamayanlar bahanedeki mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremedi. Millete sunacakları planları projeleri yok. Nelerle uğraştıklarını görüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük ama ülkemizin kronikleşmiş muhalefet sorununu çözemedik. Dış politika gibi savunma gibi vesayete ve terör gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek büyüyoruz.

Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz.