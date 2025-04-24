Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Marjinallere bakmadan yola devam"

Erdoğan, "Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan, kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeliyiz. Bu hassas dönemde kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul, Londra ve Brüksel’den sonra UEFA’nın temsilcilik açtığı üçüncü şehir oldu. Açılışta konuşan Erdoğan, İstanbul’un çok kültürlü yapısının bu gelişmeyle daha da güçlendiğini vurguladı.

Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na katkıları için teşekkür ederek, Türkiye'nin UEFA ile 1962 yılından bu yana iş birliği içinde çalıştığını hatırlattı.

A Milli Futbol Takımı’nın son dönemdeki başarısına değinen Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final oynandığını hatırlattı. Erdoğan, Türkiye’nin 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacağını, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ise İtalya ile birlikte düzenleyeceğini duyurdu.

Erdoğan, son 23 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin spor alanında büyük atılım yaptığını söyledi. Futbol sahası sayısının 595’ten 1.365’e çıkarıldığını belirten Erdoğan, spor salonu sayısının ise 372’den 904’e yükseltildiğini ifade etti.

Ayrıca Türkiye genelinde 38 yeni stadyumun hizmete girdiğini, dört stadyumun yapımının sürdüğünü ve dört projede de planlama aşamasında olunduğunu aktardı.

Erdoğan konuşmasında dün meydana gelen depremle ilgili de açıklama yaptı. Can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Bu gibi olayların siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır” dedi.

Afetlerle mücadelede birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Erdoğan, “Bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma ve kardeşliğimizi pekiştirme günleridir” diye konuştu.