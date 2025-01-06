Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Suriye, Gazze ve 2025 hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte öne çıkan başlıklar:

Suriye’nin Parçalanmasına İzin Verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceklerini belirterek, “Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları hızla atarız. Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

Gazze İçin Diplomatik Seferberlik

Erdoğan, Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek adına diplomatik çabalarını sürdürdüklerini vurguladı ve “Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması için çalışmalarımız devam ediyor. Gazze’de barış umutlarını yeniden yeşertebilmek için her türlü adımı atıyoruz” dedi.

Filistin İçin Kararlı Adımlar

Erdoğan, Filistin’in bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü olan bir devlet olarak kurulacağına olan inancını yineledi ve “Baas zulmü sonrası Suriye’de sabır kazanan halklar, Filistin’de de haklarını alacaktır” dedi.

2025 Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında dış ticaret başta olmak üzere birçok alanda rekorlar kırıldığını belirterek, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 390 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Enflasyonla Mücadele

Enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını belirten Erdoğan, “Enflasyon 2023 yılına göre önemli oranda düşüş göstermiştir ve bu düşüş 2025’te de hızlanacaktır” dedi. Ayrıca, fırsatçılıkla mücadelede devletin üzerine düşeni yapacağını, bu tür davranışlara asla tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

Deprem Bölgesine Yatırım

Erdoğan, deprem bölgelerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “2,6 trilyon lira harcadık, bugüne kadar 155 bin yuva teslim ettik. 2025’te 453 bin yeni yuva ve iş yeri inşa edeceğiz” dedi.

Savunma Sanayi Hamleleri

Savunma sanayiine dair atılan adımları da vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin İHA ve SİHA üretiminde dünya çapında sayılı ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Aileyi Korumak İçin Aile Yılı İlanı

Erdoğan, aileyi tehdit eden LGBTİ meselesine dikkat çekerek, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesine karar verdiklerini duyurdu.