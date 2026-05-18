Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Takoz koyanlara prim vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde ekonomi, ihracat ve yerli teknoloji hamlelerine dair çok kritik açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan
Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı direncini vurgulayan Erdoğan, nisan ayı ihracat rakamlarında son 53 ayın rekorunun kırıldığını müjdeledi.

TOGG VE KUANTUM BİLGİSAYARI: "TAKOZ KOYANLARA PRİM VERMEYECEĞİZ"

TOBB'un 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu ve dünyanın en kaliteli üçüncü oda sistemi haline geldiğini belirten Erdoğan, iş dünyasının devlete yük olmadan büyük başarılara imza attığını ifade etti:

İlk Kuantum Bilgisayarı: Ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik konuma ulaştıracak ilk kuantum bilgisayarını ASELSAN ile birlikte sizler yaptınız.
Yerli Otomobil Togg: "Bunlar otomobil üretmekten ne anlar" diyenlere cevabımızı üreterek verdik. Togg, bugün birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken takoz koyanlara prim vermeyeceğiz.
Eğitim ve Deprem Desteği: 81 ilde 81 okul inşa ettiniz. Afetzedelerimize söz verdiğimiz 455 bini aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği yine TOBB sağladı.

 "TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA BİR ÜST LİGE TAŞIDIK"

Bölgedeki jeopolitik gerilimlere ve çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel makroekonomik verileri şu şekilde paylaştı:

"Geçtiğimiz yıl ekonomimizi %3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri ise 18 bin 40 dolara ulaştırdık. Türkiye'yi her alanda bir üst lige biz taşıdık ve ekonomimizi şoklara karşı dirençli hale getirdik."

 İHRACATTA 53 AYIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Dış ticarette bir başarı hikayesi yazıldığını belirten Erdoğan, nisan ayı verilerine dikkat çekerek yeni hedefi koydu:

Nisan Ayı Rekoru: Nisan ayında ihracattaki artış son 53 ayın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti.
Hacim ve Hedefler: Dış ticaret hacmi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatı ise 396 milyar dolara çıkartıldı. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar dolar sınırı da aşılacak.

