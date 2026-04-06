Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim çağrılarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMANIN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

"Dünya Ekonomik Forumu Ülke Stratejisi toplantısı vesilesiyle küresel iş dünyasının üst düzey yöneticilerini Türkiye'de ağırladık. Toplantıya 16 ülkeden imalat, teknoloji, enerji, finans, varlık yönetimi gibi farklı sektörlerden toplam değeri 1,2 trilyon doları bulan yatırımcılar iştirak etti."

"Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, güvenli bir liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Hürmüz, sıradan bir geçiş olmanın ötesinde, dünyadaki petrolün yüzde yirmisinin ve doğal gazın çok önemli bir kısmının taşındığı kritik bir hattır."

"Mesele sadece enerjiyle değildir. Petrokimya ürünleri, gübreler, ilaç ham maddeleri ve yarı iletken üretiminde kullanılan helyum gibi birçok kritik mamul de bu boğazdan geçiyor."

"Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor. Mesela, Avrupa'nın son 30 günde fosil yakıt faturası 17 milyar dolar kabardı. Doğalgaz fiyatı yüzde yüz, petrol ise yüzde 60 oranında artış kaydetti."

"Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bizim sorunumuz yok. Türkiye'nin başadan veya Hürmüz geçişli herhangi bir elenci tedariki bulunmuyor."

"ÜRE GÜBRESİNDE GÜMRÜK VERGİSİNİ SIFIRA İNDİRDİK"

"Gübre ve ham madde tedariklerimizi de zaten çok önceden yapmıştık. Savaştan bu yana alternatif ülkelerden uygun fiyata üre gübresi temini için gümrük vergisini sıfıra indirdik. Keza bazı gübre cinslerinde de gümrük vergisini sıfırladık."

"İhracat kapasitesine sahip olduğumuz gübrelerin ihracatını da durdurarak bu ürünlerin yurt içinde daha fazla kullanılabilmesinin önünü açtık. Ayrıca antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden yurt dışına transitini ve yeniden ihracını durdurduk. Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yok."

"Aldığımız tedbirler sayesinde inşallah gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız."

"Dış borcumuzun ve toplam dış finansman ihtiyacımızın milli gelire oranı tarihsel ortalamaların altında."

"Savaşın başlamasından sadece beş gün sonra eşel mobil sistemini devreye aldık."

"Motorinde litre başına 17 lira, benzinde ise 12 liraya yakın artış pompaya yansıtılmadı. Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet, Eşel Mobil sistemi sayesinde devletimiz tarafından şu şekilde bahsedilmiş oldu."

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kefalet desteğiyle turizm ve ihracat odaklı sektörlere yönelik yeni bir kredi imkânını bu hafta sonu devreye aldık. Bu kredinin toplam büyüklüğü 120 milyar liradır. Turizm işletmeleri için 60 milyar lira, ihracatçılar için 42 milyar lira ve katılım finans alanında 18 milyar lira ek limit tanımladık."

"Türkiye ana muhalefetin beyhude çabasıyla yapay gündemlere kapılmadan hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum."