Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırla vesile olmasını diledi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

ERDOĞAN SONUÇLARI NSOSYAL'DEN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından bugün gerçekleştirilen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlarla ilgili paylaşım yaptı.

"ALLAH’TAN MUVAFFAKİYETLER NİYAZ EDİYORUM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

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