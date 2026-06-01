Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert "sokak" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündemdeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına tüm milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, idari izinle 9 güne çıkarılan bayram tatilinin ailelerle birlikte dolu dolu geçirildiğini ifade etti.

BAYRAM TATİLİNİN ACI TRAFİK BİLANÇOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazalarına değinerek acı bilançoyu şu sözlerle açıkladı:

"Trafik kazalarında 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımızın acısı hepimizin yüreklerini dağlamıştır."

ULAŞIM ALTYAPISINDA SON 23 YILIN RAKAMLARI

Son 23 yılda ulaşım altyapısına yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Erdoğan, geçmiş dönem ile günümüz arasındaki farkları rakamlarla ortaya koydu:

Araç Sayısı ve Hız: 2002 yılında 8,5 milyon araç varken şehirlerarası hızın 40 kilometre olduğunu belirten Erdoğan, bugün 33,6 milyon araç olmasına rağmen hızın 90 kilometreye yükseldiğini aktardı.

"Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğunun 2 kattan fazla arttığını ifade ederek, "Bin 714'ten aldık 3 bin 796 kilometreye çıkardık çıkardık." dedi.

Bayram boyunca 322 bin yolcunun YHT kullandığını, havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını ve İstanbul Havalimanı'nda bin 730 uçak trafiği ile rekor kırıldığını belirtti.

2026 YILI İÇİN YENİ OTOYOL PROJESİ

Gelecek dönem yatırım hedeflerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir otoyol projesinin müjdesini şu ifadelerle verdi:

"2025 yılında 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026'da ise 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehri birbirine bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nu hızlandırdık. 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız."

"İSTANBUL KIYAMETE KADAR MÜSLÜMANDIR"

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüne ve Ayasofya'nın ibadete açılması sürecine değinen Erdoğan, net mesajlar gönderdi:

"Bizans artık halen bunu kabul etmekte zorlansa da İstanbul Türk'türk, Müslümandır kıyamete kadar da böyle kalacaktır. İstanbul'un Fethi'nin Fatih'in kuruhundan koparılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu güzel şehre yatırım yapmayı sürdüreceğiz."

İÇ SİYASETE DAİR MESAJLAR

Konuşmasının son bölümünde ana muhalefet partisi içindeki gelişmelere ve sokakları hareketlendirmek isteyen odaklara yönelik sert uyarılarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor. Bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi amaçları için hareket edenler unutmasın ki bu sokaklar hukuk tanımazlığa prim vermez. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkla güvenlik görevlilerinin karşı karşıya getirilmesine izin vermeyiz. Böyle bir dönemde milletin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur."