Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sındırgı depremi ile ilgili ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun ” sözleriyle devletin tüm kurumlarının deprem bölgesinde olduğunu vurguladı.