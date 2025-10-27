Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sındırgı depremi ile ilgili ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sındırgı depremi ile ilgili ilk açıklama!
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun ” sözleriyle devletin tüm kurumlarının deprem bölgesinde olduğunu vurguladı.

Balıkesir’de deprem oldu!Balıkesir’de deprem oldu!Gündem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!Gündem
deprem Balıkesir recep tayyip erdoğan
Günün Manşetleri
Balıkesir’de deprem oldu!
"İstanbul Senin" soruşturmasında 6 tutuklama
Vatan Partisi’nden TRT’ye mektup
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i külliyede ağırladı
Şimşek başkanlığındaki Gıda Komitesi 'yeni modele' geçiş kararı aldı
Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler! İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
A101'e bu hafta neler geliyor? 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı A101'e bu hafta neler geliyor? 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı