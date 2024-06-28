Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile diyalog mesajı! İşte Erdoğan'ın kritik açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SURİYE İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ KRİTİK MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylediğini aktaran bir gazetecinin, "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine, Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle uzun bir süredir çalışmalarının olduğunu anlattı.

"Uzun bir süredir Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da yine aynı şekilde bu görüşmeleri devam ettireceklerini bildirdi.

Erdoğan, burada herhangi bir suistimale fırsat vermeyi düşünmediklerini vurgulayarak, "Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık, bunların görüşmesini yaptık ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz." bilgisini paylaştı.