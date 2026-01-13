Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündemdeki sıcak başlıkları değerlendirdi.

Toplantının öncelikli maddesini Suriye sahasındaki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturdu. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Erdoğan, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar konusunda önemli tespitlerde bulundu.

GÜVENLİK İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek olası durumlara karşı gerekli tüm tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep özelinde yaşanan gelişmelere ayrı bir parantez açtı. Bölgedeki terör varlığının sonlandırılmasının stratejik önemine değinen Erdoğan, "Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’nin bölgedeki faaliyetleri de ele alındı. Erdoğan, örgütün "maksimalist ve irrasyonel" taleplerde bulunduğunu, buna karşılık Suriye hükümetinin daha kuşatıcı bir anlayış sergilediğini dile getirdi. Şam yönetiminin bu yaklaşımını sürdürmesinin Suriye halkının yararına olacağı vurgulandı.

"KARDEŞLİĞİN BOZULMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Bölge halkları arasındaki komşuluk hukukuna ve tarihsel bağlara dikkat çeken Erdoğan, sürecin provokasyonlara kapalı bir şekilde yürütülmesi talimatını verdi. Türk, Arap ve Kürt halkları arasındaki ilişkilerin zedelenmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız."

Coğrafyadaki kader birliğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın tesisinden yana olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, toplumsal barışın sağlanması ve ülkenin yeniden bir istikrar merkezi haline gelmesi için Türkiye'nin gereken desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.

Halep’te yaşanan son gelişmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi adına zemin hazırladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumu "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi. Türkiye’nin mutabakat doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduğu ve bu adımın bölgedeki istikrarı artıracağı ifade edildi.