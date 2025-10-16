Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat: Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte e-imza olayıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kamu hizmetlerinde güvenin korunması amacıyla yürütülecek çalışmada, elektronik imza süreçleri ve kurumların bilgi sistemleri detaylı biçimde araştırılacak.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sahte elektronik imza (e-İmza) iddialarını incelemeye aldı.

Edinilen bilgiye göre, incelemenin amacı, kamu hizmetlerinin sunumunda güvenin korunması, her türlü suistimal ve hukuksuzluğun önüne geçilmesi olarak açıklandı.

DDK, yürütülecek çalışma kapsamında elektronik imza süreçlerini, ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğini ve bu konuda alınan önlemleri detaylı biçimde araştıracak.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir denetim ve araştırma görevi üstlenecek. İnceleme, yalnızca mevcut olayla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda kamu kurumlarının dijital güvenlik altyapılarının güçlendirilmesi için alınan tedbirleri de kapsayacak.

SAHTE E-İMZA SORUŞTURMASI OCAK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Sahte e-İmza olayına ilişkin ilk adım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atılmıştı. Başsavcılık, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenledikleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu yasa dışı faaliyetler kapsamında dijital imzaların kötüye kullanıldığı belirlenmiş, soruşturma sürecinde birçok kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

