Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde başvuru ve kura süreci sona erdi. Yaklaşık 8 milyon kişinin başvurduğu projede, noter huzurunda yapılan çekilişlerle hak sahipleri kesinleşti. Sürecin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin güncel verileri ve yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

ANAHTAR TESLİMİ İÇİN 8 MİLYON KİŞİNİN BEKLEDİĞİ O TARİH BELLİ OLDU

Erdoğan, kura sürecinin kısa bir sürede şeffaflıkla tamamlandığını vurgulayarak teslimat takvimi hakkında bilgi verdi. Projeye gösterilen yüksek talebe dikkat çeken Erdoğan, evlerin inşa sürecinin hızlandırılacağını belirterek süreci şu sözlerle aktardı:"Halkımız projemize yoğun bir ilgi gösterdi; öyle ki 500 bin konut için yaklaşık 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ay gibi rekor bir sürede, 81 ilimizde noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. Hedefimiz evlerimizi hızla inşa edip teslim etmektir. İnşallah 2027 Mart ayından itibaren anahtarları peyderpey teslim edeceğiz"

Kura çekimlerinin bitmesiyle birlikte gözler kurada ismi çıkmayan vatandaşlara çevrildi. İktidarın TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 760 bin konut ürettiğini hatırlatan Erdoğan, mevcut 500 bin konutun tamamlanmasının hemen ardından konut hamlelerinin devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahibi olamayan vatandaşlara da şu ifadelerle seslendi:"Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın gözü aydın olsun, yeni yuvalarında güle güle otursunlar. İsmi çıkmayan vatandaşlarımız ise üzülmesin; biz sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut üretmiş bir iktidarız. Önce bu 500 bin konutu bitirecek, ardından eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz"