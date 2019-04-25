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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World'ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le görüşerek bilgi aldı. Erdoğan, Eren ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World'ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le görüşerek, bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT World'ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le telefonda görüştüğü belirtildi. 

Terör örgütü PKK yandaşı bir grubun TRT World'ün Londra merkezine yönelik saldırısıyla ilgili bilgi alan Erdoğan'ın, İbrahim Eren ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

ZELENSKIY'İ DE ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #TRT World #trt
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