Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesi öncesi mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, görüşmenin bölgedeki çatışmaların sona ermesine katkı sunacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’da yapacağı görüşmenin, ortak küresel barış vizyonu çerçevesinde bölgedeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.”

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

