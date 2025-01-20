Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başlayan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile ilgili açıklama
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında bir gazetecinin, "ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda sizinle olan yakın dostluğunu birçok kez ifade etti. Türkiye'nin bölgedeki gücüne dikkati çekti. Bu yakın dostluk yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansır? Siz, Donald Trump başkanlığında ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğinin sona ermesini bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli." dedi.

Trump'ın seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, bu dönemde de ara görüşme yaptıklarını, Trump'ın bugün alacağı görevle irtibatları aynen devam ettireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Israrla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, 'Ben bitiririm' dediğine göre bu konuda Türkiye'ye ne düşüyorsa, Türkiye olarak da bunu yaparız çünkü dünyada savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Bu barışla dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiriyle olan dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp, adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum, sizlere de teşekkür ediyorum."

Türkiye ile Slovakya arasında 3 anlaşma imzalandıTürkiye ile Slovakya arasında 3 anlaşma imzalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan donald trump son dakika
Günün Manşetleri
Trump ilk konuşmasını yaptı
Ümit Özdağ gözaltına alındı
ABD'de 2. Trump dönemi resmen başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile ilgili açıklama
Türkiye ile Slovakya arasında 3 anlaşma imzalandı
Putin'den Trump ile ilgili açıklama
Adana'da yangın paniği!
"Yargı mensuplarına yönelik tehditkâr açıklamalara izin vermeyiz”
Özel okullara soruşturma başlatıldı
Vali Şahin Ankara'dan dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Çok Okunanlar
Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı!
100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! 100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız!
BİM'de şok olacağınız aktüel indirimleri! BİM'de şok olacağınız aktüel indirimleri!
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu