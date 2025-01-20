Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında bir gazetecinin, "ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda sizinle olan yakın dostluğunu birçok kez ifade etti. Türkiye'nin bölgedeki gücüne dikkati çekti. Bu yakın dostluk yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansır? Siz, Donald Trump başkanlığında ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğinin sona ermesini bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli." dedi.

Trump'ın seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, bu dönemde de ara görüşme yaptıklarını, Trump'ın bugün alacağı görevle irtibatları aynen devam ettireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Israrla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, 'Ben bitiririm' dediğine göre bu konuda Türkiye'ye ne düşüyorsa, Türkiye olarak da bunu yaparız çünkü dünyada savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Bu barışla dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiriyle olan dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp, adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum, sizlere de teşekkür ediyorum."