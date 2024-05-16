Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atama! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolacak olması sebebiyle Yargıtay üyeleri, yeni Başsavcı adaylarını belirlemek için sandık başına gitmişti.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçime 8 aday katılmış, seçim sonucunda; Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy almıştı.

Söz konusu 5 isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlenmiş ve adayların isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu.

ERDOĞAN'DAN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ATAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı seçti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.