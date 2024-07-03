Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Senem Güzel, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Julide Kayıhan, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Arda Ulutaş, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdür Yardımcılığına Yunus Emre Koçak, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Aytaç Yılmaz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığına ise Arzu Kalkan atandı.