Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atama ve görevden alma kararlarını imzaladı. Erdoğan'ın, bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararlarını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla gerçekleşen değişiklikler, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Can Dizdar atandı.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Can Yıldız ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökçen Aygün görevden alındı.
Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Senem Güzel, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Julide Kayıhan, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Arda Ulutaş, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdür Yardımcılığına Yunus Emre Koçak, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Aytaç Yılmaz getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığına ise Arzu Kalkan atandı.