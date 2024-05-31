Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalar gerçekleşti. Ayrıca Erdoğan'ın kararıyla bazı kurum ve kuruluşlara müfettiş ve kontrolör de atandı.