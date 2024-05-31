Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında ve bazı kurum ve kuruluşlarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'n imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalar gerçekleşti. Ayrıca Erdoğan'ın kararıyla bazı kurum ve kuruluşlara müfettiş ve kontrolör de atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.