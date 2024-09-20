Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar! Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar! Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
Yayınlanma:

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar! Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı - Resim : 1

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandıSakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan Resmi Gazete son dakika
Günün Manşetleri
Fatih Karahan, TBMM'de sunum yapacak
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Tüketici güven endeksi yükseldi
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
Sakarya'daki patlamayla ilgili yeni gelişme
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
İsrail Lübnan'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi
Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları 23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı