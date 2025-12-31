Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: "2026'da laf değil iş üreteceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 2025 yılına dair genel değerlendirmelerin ve 2026 hedeflerinin yer aldığı açıklamada Erdoğan, terörle mücadele ve dış politika konularında kararlılık vurgusu yaptı.

Erdoğan, yeni takvim yılının ülke ve insanlık için hayırlı olmasını dileyerek, terörle ve suç örgütleriyle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerini andı. Bölgedeki savaş ve kriz ortamına rağmen Türkiye'nin güvenle yoluna devam ettiğini belirten Erdoğan, ekonomi programının olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.

EKONOMİDE REFORM VE KONUT HAMLESİ

Enflasyonla mücadele ve üretim verilerine değinen Erdoğan, "Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz" dedi.

Erdoğan, iki gün önce kuraları çekilen 500 bin sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmanın yanı sıra, konut ve kira fiyatlarındaki "köpüğün" inmesine katkı sağlayacağını belirtti. 2025 yılı boyunca hükümetin önceliğinin 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz. Büyük kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı meclisimizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz. 2025 yılı boyunca hükümetimizin birinci önceliği 6 Şubat asrın felaketinin yaralarının sarılması oldu. Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık. Söz verdiğimiz üzere 27 Aralık'ta Hatay'da yaklaşık 100 bin kardeşimizin katılımıyla 455 bininci deprem konutumuzun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettik. Yeni ev ve işyerleri depremzedelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. 6 Şubat'tan bu yana, kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan 7 gün 24 saat esasıyla şantiyelerde çalışan tüm kardeşlerime, konutların inşasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşaat çalışmalarına omuz vermek yerine yapılan her işi kötüleyenleri ise, devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay'a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum."

SURİYE, GAZZE VE DIŞ POLİTİKA MESAJLARI

Sınır ötesindeki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Sadece kendi insanımızı değil, yüzü ülkemize dönük hiçbir kardeşimizi yalnız bırakmayacağız" diyerek Suriye ve Gazze politikalarına dikkat çekti. 8 Aralık süreciyle birlikte Suriye'de toparlanmanın hızlandığını ve son bir yılda 600 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı. Erdoğan konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye, inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır. Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz."

Gazze'de sağlanan ateşkesin İsrail'in ihlallerine rağmen sürdüğünü belirten Erdoğan, "Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler, adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

MAVİ VATAN RESTİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonlanması için girişimlerin sürdüğünü belirten Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere karşı sert bir uyarıda bulundu. Bölgedeki tahriklerin yakından takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Mavi vatanda ne emrivakiye ne yankesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

İç siyasetteki "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunu yakında tamamlayacağını duyurdu. Sürecin gündelik siyasete kurban edilmemesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık, çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. 23 senedir olduğu gibi, kalbimizde sadece millet ve memleket sevdasıyla 86 milyonun tamamına hizmet edecek, tüm Türkiye'nin refahı, huzuru ve esenliği için fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz. 2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye Yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."