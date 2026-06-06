Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki yatırımcılara çağrı: 20 yıl vergi alınmayacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 39. Olağan Genel Kurulu ve bu yıl beşincisi düzenlenen Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde, Türkiye ekonomisi ve uluslararası yatırım fırsatlarına dair yeni kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlı olduklarını belirterek yabancı sermaye ve yatırımcılara doğrudan seslendi. Erdoğan, "Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin bir parçası olun. Yurt dışından elde edilen gelirler için 20 yıl boyunca vergi alınmayacak. Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Ekonomik verilere ilişkin güncel istatistikleri aktaran Cumhurbaşkanı, gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye'nin büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğünü ifade etti. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatının 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Mal ve hizmet ihracatının ise 2025 yılında toplam 395,9 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığı bilgisi paylaşıldı. Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalanacağına inanıldığı belirtildi.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE FİNANSMAN VE YENİ PAZARLAR VAR

Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde Türkiye'nin en büyük şansının, sağlanan istikrar ve güven ortamı olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini artırdığı; bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için gerekli adımların atılmaya devam edileceği bildirildi. Küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümetin tüm imkânlarıyla reel sektörün ve ihracatçıların yanında olduğu mesajı yinelendi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında Türk ekonomisinin güncel durumunun masaya yatırıldığını aktaran Erdoğan, finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkında olduklarını dile getirdi. Finansmana erişim kadar bu kaynakların doğru yerde kullanılmasının da önem taşıdığına vurgu yapılırken, ticaret hayatının birincil kuralının ürünü satacak pazar bulunması olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda iş dünyasının yeni pazarlara açılmasına büyük önem verildiği ve gelecek önerilere açık olunduğu ifade edildi. İstanbul Finans Merkezi'ni finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, etrafı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananının Türkiye olacağını değerlendirdi.

Dış politikada ön yargılarla hareket edilmediği ve tüm ülkelerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde geliştirilmeye çalışıldığı aktarıldı. Bu yaklaşımın felsefi altyapısını anlatan Cumhurbaşkanı, "Bizim dış politika felsefemizin temelinde Mevlana'nın pergel metaforu var. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz." dedi. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerde yeni açılımlara imza atılırken, dünyanın birçok ülkesiyle vizelerin kaldırıldığı, diplomatik misyon sayılarının artırılarak kültürel ve ekonomik münasebetlerin güçlendirildiği hatırlatıldı.

DEİK'İN 41 YILLIK SERÜVENİ

Türkiye özel sektörünün dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirilen DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyulduğu ve hükümetleri döneminde her türlü desteğin verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumun kuruluş yıl dönümünü ve ödül törenini şu sözlerle kutladı: "Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde görev almış bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş, DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. 39. olağan genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 41. yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum. Bugün ayrıca bir vefa geleneği haline getirdiğimiz ustalara saygı ödül törenimizin 5'incisi. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan değer üreten büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Yurt dışı ziyaretlerinde DEİK üyelerinin yatırımlarına, Türkiye'yi ve Türk milletini nasıl başarıyla temsil ettiklerine bizzat şahitlik ettiğini aktaran Erdoğan, "El ele verdik, omuz omuza verdik ve Türkiye'yi daha önce hiç tecrübe etmediği seviyelere sizlerle birlikte taşıdık. 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. Darbe girişimlerinden ekonomiyi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar başka bir ülkenin başına gelse yere serecek nice badirenin DEİK mensuplarının şahitliğinde alnının akıyla atlatıldığı vurgulandı.