Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Bayramı kutlaması: “Türk Milleti asla esareti kabul etmez”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vurgu yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Bayramı kutlaması: “Türk Milleti asla esareti kabul etmez”
Yayınlanma:

 Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili vatandaşlarım, aziz milletim,

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı milletçe bir kez daha gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl uğruna gösterdiği eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerindendir. Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer, esaret zincirlerini kırarak Cumhuriyetimizin temellerini atmamızı sağlamıştır.

30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir. Bu büyük zafer, yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere de umut olmuştur.

Türk milleti, Büyük Zafer ile bir kez daha dünyaya ilan etmiştir ki, bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez ve bağımsızlığından ödün vermez.

Büyük Zafer’in anlamı, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil; bizlere yol gösteren bir rehberdir. Bugün bizlere düşen görev, 30 Ağustos’ta yakılan bağımsızlık meşalesini birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır.

Türkiye Yüzyılı’nda, ecdadımızın fedakârlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı, daha güçlü ve müreffeh bir ülke hâline getirmek en büyük vazifemizdir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum.”

30 ağustos zafer bayramı cumhurbaşkanı erdoğan
